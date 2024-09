Erupcija emocija: Gruja sebe krivi jer je doživeo krah sa Mimas! Priznao šta ga najviše tišti! (VIDEO)

Šok!

Nikola Grujić Gruja otkrio je Silviji Patrik Simonović kako se oseća nakon što je Milana Šarac Mimas tik nakon raskida utehu pronašla pored Uroša Rajačića.

- Prvo je trebalo da uđem ja, ali me je Mima uslovila, jer nije želela nikako da bude sama napolju. Plašio sam se, znao sam da neće biti dobro ako budemo zajedno na istom mestu, a to se i desilo - kazao je Gruja.

- Ono što je važno je da slušaš sebe, a ne da čekaš da ti se nešto desi, kako bi potvrdio to - istakla je Silvija.

- Misliš li da je dobro što je Mima ovo uradila? - upitao je Gruja.

- Da, jeste. Veruj mi danje to sada najbolje po tebe. Sad si se tek osvestio i video gde ste vas dvoje zapravo, što je odlično - kazala je Silvija.

- Ne mogu da kažem da je ne volim, lagao bih kada bih drugačije rekao. Sebe smatram krivcem za ovo što mi se dešava. Grize me malo to da li bi bilo bolje da sam neke stvari promenio i zadržao pored sebe to što volim. Grešio sam, to je istina. Tenzičan sam bio, verovatno sam sve to preneo na Mimu. Sve je to uticalo na naš odnos - istakao je Gruja.

