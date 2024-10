Ne želim to da gledam: Sofija nema razumevanja za Terzino kajanje zbog svega što je priredio Milici, on priznao šta ga tišti: Nisam srećan u potpunosti (VIDEO)

Šok!

U narednom video-klipu prikazanom u emisiji ''Gledanje snimaka'' prikazano je kako Sofija Janićijević kudi Borislava Terzića Terzu jer se rasplakao, što je ona shvatila kao pokajanje zbog svega što je učinio Milici Veličković.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

-Razumem Sofiju s neke strane, ona je ta koja je postavila neke granice i shvatam što je tako. Ne mogu da kažem da mi smeta, jer mi s neke strane prija. Srećan sam, jako sam srećan. Čini me srećnim čovekom Sofija - kazao je Terza.

- Sofija, tebe nervira što Terza plače? - upitala je voditeljka.

- Njega tokom žurke nije bilo pola sata. Svi su mi rekli da je on u diskoteci i plače pola sata. Rekao mi je, kad sam mu prišla da plače zbog emocija zbog svega što mu se desilo. Osećam se neprijatno, ne dopada mi se to da gledam kad plače. Ne želim to da gledam - kazala je Sofija.

- Najgoru stvar sam uradio, to je činjenica. Nema šta da se priča. Jasno je ko dan da moji postupci nisu dobri. Nisam uradio dobre stvari Milici, to me boli. Nisam srećan u potpunosti - kazao je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.