Terza pokušava da se opere: Na sve načine zataškava flert sa Sofijom, a ni ne sluti da je već dobio šut-kartu! (VIDEO)

Ni ne sluti da je ostavljen!

Borislav Terzić Terza od ranog jutra sedeo je sa Mrvicom sa kojom je pričao o Milici Veličković, te je indirektno pokušao da se opere od flerta sa Sofijom.

- Znaš ti kako je bilo lepo kad smo saznali da je trudna. Veliki šef poslao novac da joj kupim sve što joj treba, ona spavala sve. Emotivno je bilo, mi smo bili prva veza i ljubav. Tako je sve krenulo. Je'l si ti luda? Ne znam dal si videla na Pink.rs reels kako su nas stavili mi plačemo i oni stavili muziku, plakali smo svi živi - rekao je Terza.

- To je sudbina - rekla je Mrvica.

- To je nešto najlepše što se desilo prošle godine. Sad sam napolju pravio u restoranu, bušili smo balone. Znaš kakva je žurka bila, niko ništa nije jeo, svi su pili i igrali - rekao je Terza.

- Baš prelepo - rekla je Mrvica.

- Bila je i ona naša pesma 'Tamo negde iza tuge, gde su večna proleća'. Sad je*iga ona može da se porodi i dve nedelje ranije ili na svoj rođendan, možda Božić ko zna. Ona je 5.og januara. Jare moje, jarica će da bude. E sad treba izdržti sve ovde, da ostaneš normalan - rekao je Terza.

- Treba odupreti se svemu i svačemu - rekla je Mrvica.

- Ovde ti je sednem ja sa tobom da pričam, odmah nas spajaju. Ne smeš bukvalno da sediš pored druge devojke - rekao je Terza.

- Bitno je da ona zna istinu - rekla je Mrvica.

- Ma ja i ona smo upoznati sa ovim, šta ti je mi smo prošli ovo - rekao je Terza.

- Moraš svačemu da se odupreš ovde - rekla je Mrvica.

- To me ne zanima ništa, mogu da me spajaju sa kim hoće. Ovde moraš nromalno da se ponašaš, ovde ti se život dešava - rekao je Terza.

Autor: N.P.