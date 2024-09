On je bio potrčko Kulića: Milica Dugalić žestoko ponizila Bebicu, napeto u kući Odabranih (VIDEO)

Planira da ga nauči pameti!

U toku su 'Nominacije Odabranih', a za sada je Nenad Macanović Bebica u vođstvu.

- E ovako. Ja sam izabrao Božu za tajni zadatak, ispričao sam mu laži o njegovoj devojci. Slagao sam da ga je ostavila i da će ući u Elitu i on se primio. Prvog ću nominovati Uroša Stanića, drugu će Milenu Kačavendu, to je jedna ljigava osoba. Kači se na Ivana Marinkovića koji je dobio priču sa Jelenom, tako da osobu koju nominujem je Milena Kačavenda.

- Ja sam rekao Kristini Buđevac da su krenule da izlaze njene slike sa nekim poznatim ličnostima, ispostavilo se da stvarno postoje slike i da je ona bila sa nekim poznatim. Ona se odmah primila, posle prvog dana se ugasila apsolutno. Što se tiče nominacija ja ću naravno nominovati Bebicu. Meni je neshvatljivo da on može meni da da takav nadimak - rekao je Aleksandar Anđelić.

- Ja nisam poznavala nikoga od učesnika. Mislim da sam potpuno promašila odabir osobe za zadatak. Ja sam za Marka Zeca smislila da piše o njemu napolju da je homose*sualac, on meni kaže ma baš me briga što se piše, samo nek se piše. Želim da nominujem Bebicu, uhvatio je onu malu devojku od 20 godina za ruku. Mnogo se uzdigao, on je bio u Kulićima potrčko jedan običan - rekla je Milica Dugalić.

- Ja sam mislio da ću moći lako da doprem do Marka Zeca, na početku je odmah počeo da pravi priču sa malom Sarom. Rekao sam mu sve i svašta, da će devojka da mu uđe. Malo se iscimao kad sam rekao da u subotu treba da uđu novi Elitari, ali ništa. Meni je toliko odvratan Ivan Marinković,

Autor: N.P.