Oglasio se Filip Car: Otkrio sve o novom dečku Aleks Nikolić, pa progovorio o vezi s Majom (VIDEO)

Bivši rijaliti učesnik, Filip Car, uključio se u program u toku emisije 'Pitam za druga' na Red Tv. On je tom prilikom odgovorio na glasine da je u vezi sa Majom Marinković, kao i prokomentarisao novog dečka Aleksandre Nikolić.

Care, kako si, šta ima novo kod tebe? Šta je istina o tvom odnosu sa Majom, da li ti je razlupala auto?

Odlično sam, malo umorno ali dobro . Puno sam pročitao netačnih navoda i glasina, ne samo vezano za nju već i za druge osobe ali hvala Bogu ništa od toga nije istina. Samac sam već neko vreme, živi se skromno ali nekako momački. Treniram, kući sam, život mi nikad nije monotoniji tako da nisam zabavan medijima. Ja nisam sa tom osobom, dok me ne spominje neću ni ja nju spominjati, nemam potrebu da ništa loše pričam, dobijao sam salvu uvreda od ljudi i mene je sve to zateklo jer ne znam kako je sve to krenulo, nakon snimka sa treninga krenula je neka poveznica sa Majom -rekao je Filip.

Jel te zvala Maja u prethodno vreme?

Nije me zvala, niti pisala, čak me ni taj skriveni broj nije zvao, meni je neko namestio da ne primam nepoznate pozive -rekao je Car.

Šta se dešava sa Aleksandrom, da li je ona ruka koju smo videli na njenom storiju tvoja?

Ni to nije istina, na njenom storiju nije bila njena ruka, mnogi da su na mom mestu ne bi ništa demantovali nego bi pustili da se diže prašina. Ja sam uvek iskren i zaista nemam ništa sa njom. Evo ovom puta pozdravljam Aneli sa kojom su me isto povezivali, želim sve najbolje, sve što se pričalo nije istina, mi smo strogo prijateljski nastrojeni i to je sve. Javio mi se Aleksandrin dečko i bio je sasvim kulturan on nije mnogo stariji od mene, tako da je uticao da se spusti lopta, ja sam nezgodan kad neko ide đonom na mene tako da sam stvarno navijao da se digne bela zastavica, mene je čovek kontaktirao i ja sam zaista spustio loptu zbog deteta i svega. Ona je mene ispoštovala u svemu što smo se dogovorili, poslala mi je slike sa detetom i nekako mislim da situacija ide na bolje. Ja ne mogu da uprem prstom na nju što je našla nekog novog, taj neko je jedna zdrava i normalna osoba koja čvrsto stoji i realna je.

