Ne znam šta mogu da očekujem od njega: Milica otkrila svoje najveće strahove nakon Terzine izdaje (VIDEO)

Duboko je povređena!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju, Ana Radulović ugostila je Milicu Veličković. Večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala ispred Joca Novinar Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima.

- S tobom je brzo ušao u vezu, poljubili ste se još u karantinu. Da li misliš da on inače ulazi brzo u veze - pitala je Ana.

- On je žeskaroš i znala sam ja to. Samo sam ga zamolila da se to više ne dešava - odgovorila je Milica.

- Šta bi mu prvo sad izgovorila - pitala je Radulovićeva.

- Pitala bih ga da li si svestan šta radiš, a rekla bih i njoj svašta - rekla je Milica.

- Miališ li da je on svestan svojih grešaka - pitala je Sedma sila.

- Nije, ali možda sad postane - rekla je Veličkovičeva.

- Koliko te baš brine budućnost - pitao je Darko.

- Brine me zbog deteta, svi kažu da bebe osećaju. Samo se brinem da se ne porodim pre vremena. Stambeno pitanje nam je bilo problem, ako se to ne bude rešilo, nadam se da ću ja sebe obezbediti - kazala je Milica.

- Koji novac ste trošili preko leta - pitao je Joca.

- Zajedničke pare, ali ja dobro raspolažem novcem, tako da obezbeđena sam - rekla je Veličkovićeva.

- Gde živiš ti sad - pitala je voditeljka.

- Na Novom Beogradu, uzela sam stan blizu svog stana. Plan je bio da i on bude tu, dok ne rešimo stambeno pitanje. Ne znam sad šta mogu da očekujem od njega. Mogla sam da dam ruku na panj da će Terza brinuti o detetu - rekla je Milica.

- Koliko ti se sad on gadi - pitao je Joca.

- Najviše me boli što ne gleda dete - priznala je Milica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković