Ne bih poželela nikom da se tako oseća: Milica otkrila kako su je gledali ljudi nakon Terzine prevare (VIDEO)

Zauvek će ostati NN otac!

U toku je emisija "Pitanje novinara". Darko Tanasijević imao je pitanje za trudnu Milicu Veličković.

- Da li sada imaš neke emocije prema Terzi?

-Apsolutno ne osećam nista, proružneo se. Gori je neko preko tv-a. Ništa ne osećam prema njemu - rekla je Millica.

-Da li zaista smatraš da on sve folira?

- Da, vernica je rekla da može da zaplače uvek kad se seti psa, i on je isti takav. Mislim da sve folira, kao i ona - odgovorila mu je Milica.

-Zapretio ti je danas da će te progoniti nakon izlaska iz rijalitija, da te neće ostaviti na miru, kako komentarišeš to?

- Ma nek radi šta god hoće, on je blam. Po raspoloženju ću da ćaskam sa njim, a ništa ostalo me ne zanima. On dečko spominje neke drugare napolje, meni je sve to blam - rekla je Milica.

-Kako komentarišeš što je menjao svoje iskaze oko tebe i deteta, jedan dan želi da se bori za tebe i dete, pa jedan dan samo za dete?

-On stalo menja iskaze, ne zanima me više. Morala sam da dođem da im zapretim da ne spominju mene i bebu.

- Zbog čega smatraš da ne može da bude dobar otac?

- Jer je ugrozio moju trudnoću, jer sam išla na infuzije. Misli da dobar otac može da viđa decu dva puta nedeljno - rekla je Milica.

- Kako izgledaju ti trenuci kada odeš kod lekara sama, na koji način te gledaju?

- Kao g*vno, ne bih poželela nikom da se tako oseća. Prvo me pitaju šta uradi ona budala, bolli te uvo imaćeš svoje dete.

Autor: K.K