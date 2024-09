Pokazala je da je najobičnija kanturina: Kačavenda osula paljbu po Jeleni, pa se osvrnula na Ivana! (VIDEO)

Ocrnila ih!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala ispred Joca Novinar Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima.

- Milena, kako ti gledaš na sve ovo - pitao je Darko.

- Komedija, uopšte mi ne bi bilo nelogično da je ovo sve dogovor. Jelena vrti tri rečenice, svi su bolesnici, sem nje gospođe - rekla je Kačavenda.

- Kome veruješ - pitao je Tanasijević.

- Ivanu, na njegovoj sam strani. Ona je nesigurna, skreće s teme i ništa se ne uklapa. Došla je ovde zbog potomstva, a onda je prevarila muža. Počela je da napada i Uroša. Deluje mi kao da bi se Ivan pomirio s njom, a ona je pokazala da je najobičnija kanturina. Tom v*ginalnom manipulacijom je skinula Ivana sa grbače, jer je verbalno jači od nje. On samo m*ndžom može da reši problem. Ona nema logično objašnjenje, njoj je isto rijaliti život. Ona je dama lakog morala, cilj joj nije bio pomirenje, nego da spusti loptu. Ona je kanta, a on nije ništa bolji. On nema stav kao muškarac - rekla je Milena.

- Ja sam na Ivanovoj strani, mislim da ona sve laže. Čak ga ni ne osuđujem za to viđanje, jer svako od nas je imao te momente. Jelena je katastrofa, ona je njega prevarila i još ga ona napada. Ljubomorna je na Branku - rekla je Aleksandra.

- Zbog čega - pitao je Darko.

- Ivan joj je sigurna luka, želela je da ga ima tako s vremena na vreme. Ona voli da menja muškarce - rekla je Nikolićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković