Stvorila sam sliku idealne osobe: Anđela progovorila o paklu kroz koji je prošla sa Zvezdanom Slavnićem! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala ispred Joca Novinar Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima.

- Anđela, koliko ti je bilo teško da progovoriš o svemu nakon nekog vremena - pitao je Darko.

- Prebrodila sam to emotivno, ali neke stvari su mi ostavile traume. Ispričala sam te dve koje su ključne i ne bude mi prijatno - odgvorila je Anđela.

- Kakva ti sećanja naviru kad čuješ ime Zvezdan Slavnić - pitao je Tanasijević.

- Samo najgore, on mi je najgora stvar, koja mi se desila u životu. Glupo je, ali je tako. Znam da to ljude zanima - rekla je Anđela.

- Kakav je Zvezdan iz tvoje perspektive - upitao je Darko.

- Možda sam to sve videla i ranije, ali čvrsto sam se držala onoga što je meni bilo bitno, a to je da sve bude onako kako sam ja želela. Da sam ranije prihvatila to sve, veza se ne bi ni nastavila. Mislim da je čovek bez empatije, manipulator i loš čovek. Čim smo izašli, već prvi dan desile su se neke stvari i uvidela sam da je drugačiji - rekla je Đuričićeva.

- Drugačiji u lošem smislu pretpostavljam - rekao je Darko.

- Da, samim tim kako je odmicalo vreme, videla sam njegove promene raspoloženja. Stvorila sam sliku idealne osobe, ali kad sam videla neke stvari, presekla sam u sekundi. Znala sam da ne smem da kažem to, dok sam kod njega. Htela sam da ispadnem pametna, kako ne bi bilo nekih situacija - kazala je Anđela.

- Rekla si da takvu osobu ne bi nikom poželela, zbog čega - upitao je Tanasijević.

- Smatram da on samo loše može da donese - rekla je Anđela.

- Šta se to toliko strašno dešavalo u ta četiri zida - pitao je Darko.

- Njegovo ponašanje je bilo mnogo gore, nego unutra. Nije fizički nasrtao na mene. To je bilo psihičko zlostavljanje, bilo je svakodnevno. Sve što smo radili, bilo je fejk. Htela sam sebi da dokažem da je vredelo, to su poslednji trzaji moje nade. Zapravo, to je bio raspad sistema i blam. Nije mi se nikad desilo da me neko čeka ispred stana, da mi ne da da izađem, da mi ubacuje nešto u kola - kazala je Anđela.

- Milena, kako ti gledaš na sve to - pitao je Darko.

- Puno puta sam davala izjave da će ona s njim da nadrlja. Dotaklo me je to što je Anđela pričala - rekla je Kačavenda.

