Nisam najbolje: Jelena kroz suze progovorila o problemima kroz koje prolazi sa Ivanom! (VIDEO)

Otvorila dušu!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Jelena Ilić i Uroš Rajačić.

- Jelena, da li je Ivan pokušao da stupi u kontakt s tobom - upitala je Ivana.

- Jsam, onih par dana, dok ga nisam blokirala. Nakon uvreda u emisiji, shvatila sam da nema šta da se dogovaram s njim. Sve što budem morala, dogovaraću se preko zajedničkih prijateljica. Komuniciranje s njim mi je iscrpljujuće, zato ga se klonim. Gostovanje s njim mi je bila katastrofa, ono vređanje i još me pljunuo - rekla je Jelena.

- Da li sad proživljavaš nešto sad - pitala je Ivana.

- Sad baš nisam najbolje. Kad sam odlučila da se distanciram, onda je preko prijateljice nastao problem oko Beke. To me je jako istresiralo. Taman mislim da se smirio, on da intervju i ispriča još gore stvari. Svašta piše mojoj prijateljici, jako mi je teško sve to. Teško mi je zbog psa, ostalo me ne zanima. Svuda priča o meni, ja ništa ne pratim. Uhodi me, ovo je postalo bolesno - rekla je Ilićeva.

- Čovek je uzeo psa juče, odobrila sam to preko prijateljica. Videla ga je komšinica, prenela mom tati i mama se istresirala. Obećao je da neće dolaziti, zato sam prihvatila da je uzme. Rekla sam da ću je uzeti sutra, da je vodim na šišanje i rekao mi je da je neću videti do kraja avgusta. Nazvao me je smećem. Čipovana je na moje ime. Zbog svega se osećam ovako. Pas je jedina stvar koja nas vezuje. U ponedeljak će već biti podnet zahtev za razvod. Ne znam kako da se nosim sa svim tim za Beku - nastavila je ona.

- Uroše, kako se osećaš kad vidiš Jelenu koja plače - upitala je Šopićeva.

- Siguran sam da krije nešto. Naravno da ću biti uz nju - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković