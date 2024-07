OTAC MOŽE BITI SVAKO: Anabela bez dlake na jeziku o porodici i problemima sa zdravljem, priznala sa čim se suočavala: Ismevali su me, BOJE LI SE BOGA?

Otvorila dušu!

Pevačica Anabela Atijas imala je jedan od najburnijih razvoda na estradi sa Gagijem Đoganijem, sa kojim je bila 14 godina u braku.

- Nikada svojoj deci nisam branila da budu sa svojim ocem, ma kakav on bio. Može on meni da uradi šta hoće, ali on je i dalje njihov otac, one ga vole kakav god da je i treba same da nauče o svom tati i odluče da li će sa njim biti u dobrim odnosima ili ne, a ne da im ja namećem. To je najzdravija moguća odluka koju majka može da donese za dete, isto tako i otac... - kazala je nedavno Anabela, koja je prošle nedelje, posle mnogo godina, počela ponovo da nastupa sa Gagijem.

- Greh je razdvojiti majku i dete, i navijati za to da se desi. Kako niko ne pita šta dete želi? Majka i dete treba da imaju najveće pravo jedno na drugo. Bože oprosti, ali otac može biti svako, dešava se da decu odgoje oni koji nisu biološki očevi, ali majka je nešto posebno - dodala nam je pevačica tad.

Pričala je i o uticaju poznatih ličnosti.

- Poznati stvaraju pritisak običnim ženama. Kada kažu da je izašla sa porođaja i ravan joj je stomak, to je nemoguće. Svi organi su se pomerili za devet meseci. Najiskrenije mislim da se tu samo hirurzi zamene. Žene opustite se i dajte sebi oduška da se oporavite. Pogotovo carski rez, to je ozbiljna operacija. Ljudi bi trebalo da se edukuju kako to izgleda i koliko dugo rana zarasta - objasnila je za "Blic" Anabela, te se prisetila svojih teških trenutaka.

"Ljudi su me ismevali, da li se boje Boga?"

- Meni se desilo da sam posle rijalitija imala problem sa zdravljem, nisam mogla da kontrolišem svoje telo. Lekovi su radili protiv mene i imala sam 15 kilograma viška, bila sam loše i bolesna. Ismejavali su me i zgražavali se. Niko nije hteo da uđe dublje u to. Da li se tu iko boji Boga? Ljudi ne treba da budu zli - zaključila je Anabela.

Autor: Milica Krasić