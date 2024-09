Burna noć u Eliti iza nas: Trudna Milica ogolila dušu o Terzinom neverstvu, Marinkovići zaratili kao nikad, a Gastoz odabrao devojku za sebe (VIDEO)

Mnogo sukoba, raskrinkavanja i priznanja obeležilo je prethodnu noć u najgledanijem rijalitiju!

Sinoć je u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita" održana prva emisija "Pitanja novinara", a pred početak u studiju je gostovala trudna Milica Veličković.

Ona je poslednjih dana u epicentru pažnju zbog ponašanja njenog verenika Borislava Terzića Terze, koji flertuje sa Sofijom Janićijević na sve moguće načine, a iako se trudi da to bude tajno, kamera uhvati sve.

- Nema ništa više od našeg odnosa. On je znao da se meni neće ovo dopasti, ne znam kako sada radi ovakve stvari. Nisam videla nešto neočekivano, pribojavala sam se ovoga, aki nisam ni slutila da će ovo uraditi. Tri dana nisam jela kako treba. Sprema njoj(Sofiji) doručaj, a ne misli na bebu i mene - kazala je Milica.

Milica je uverena da će Terza ući u vezu sa Sofijom, što će joj jako teško pasti.

- Ako on bude s njom, šta će biti tvoj sledeći potez? - upitao je Darko Tanasijević.

- Neću ga staviti kao oca deteta. On treba da izađe, kad se porodim i on ti zna - odgovorila je Milica.

Kad je počela emisija Darko Tanasijević je prvo pozvao Jelenu Ilić Marinković, kako bi razgovarali o njenom odnosu sa Ivanom Marinkovićem i otkrićem da su njih dvoje dan pred početak "Elite" bili intimni u njegovom stanu.

- On sve radi na kvarno, kako bi od mene napravio najgoru. To je sve laž. Znam da bi Ivanu bio pakao da se neki muškarac zainteresuje za mene. Sve mi je jasno. Ja sam išla u jedan frizerski salon, koji se nalazi blizu Ivana, tamo gde on stanuje. Namestilo se da smo Ivan, moja drugarica i ja nakon toga seli zajedno, jer je njen muž insistirao. Tako je sve izgledalo - kazala je Jelena.

Ivan se umešao i otkrio sve detalje, zbog čega je Jelena završila u suzama.

- Nije joj se isplatilo da ode kod kume da spava, očigledno više nije bila više u tom stanu u kom je bila ovih meseci. Nije imala para da plaća taksi više i pitala me je da prespava kod mene. Legli smo i desilo se šta se desilo. Jelena je prva povukla taj potez, s*ks se desio. Posle toga smo obavili razgovor, ali nismo pričali o tome - objasnio je Ivan.

Tokom reklama došlo je do žestokog sukoba bivših supružnika zbog čega je obezbeđenje moralo da reaguje.

U raskrinkavanje umešao se i Uroš Rajačić, koji je pred svima obelodanio da je Jelena i sa njim imala vrelu akciju i to u automobilu.

U nastavku noći došlo je i do žestokog okršaja između Ivana i Lepog Miće, koji su jedno drugom izrekli salvu uvreda, a u nastavku ovog teksta polgedajte kako je to izgledalo.

Sud o situaciji Ivana i Jelene dala je i Anđela Đuričić, koja je priznala da više veruje Marinkoviću.

- Verujem više Ivanu, rekao mi je još u subotu ne mogu da ti kažem šta je bilo juče ujutru. Sama sam shvatila šta se desil, tako da sve mi je jasno. Rekao mi je da se nikad ne bi pomirio s njom, ali pitala bih ga zašto je to onda uradio, ako ne može da pređe preko prevare - rekla je Đuričićeva.

Sledeća tema bio je odnos Sofije Janićijević i Nenada Marinkovića Gastoza. On od prvog dana ne krije da mu je atraktivna plavuša najlepša devojka u kuću, što je i večeras potvrdio.

- Jedna od najlepših devojaka u kući. Za sad mi je sva mistična, nismo imali komunikaciju dužu od 2-3 minuta. Nisam ravnodušan kad je vidim, lepa je i sija - odgovorio je Gastoz.

- Niko mi ne prilazi direktno, kao on. On mi šalje pozitivnu energiju, ali ne znači da će biti neke veze. Za sad se samo družimo, stvarno je interesantan. Da se ne bi nešto desilo, razgovor traje dva minuta - kazala je Sofija.

- Pričali smo o našem odnosu. Ne znam šta da kažem. Meni njena energija odgovara, prija mi. Delovala mi je ranije kao folirant, pa je trenutno testiram - rekao je Mateja.

- S njim sam počela spontano da se družim. S drugim muškarcima nisam imala neku posebnu komunikaciju. Mi se družimo, za dalje ćemo da vidimo - govorila je Aneli.

Kako Uroš Stanić nije podržao njihovo spajanje, došlo je do pucanja nnjegovog prijateljstva sa Aneli.

- Napolju smo bili u super odnosima, upoznao sam njenu porodicu i ona moju. Ovde se udaljava, mislio sam da je čudnjikava jer joj fali Janjuš. Sad više nije ni to jer se muva sa Matejom, sad me je otpisala. Nema gram empatije, ne oseća potrebu ni da razgovara. Samo sam hteo da je posavetujem da ne brza. Bilo mi je šokantno što se muvala i sa Gastozom. Umesto da lepo porazgovaramo, njoj nije ni stalo. Krivo mi je, zgotivila je i moja mama. Zna sve moje teške situacije - rekao je Stanić.

Sledeća tema bio je odnos Teodora Delić i Nenada Macanovića Bebice, koji su govorili o svom raskidu koji se desio zbog njenih pogleda prema Nikoli Škatariću, međutim brzo su prešli preko toga i pomirili se.

- Rekao sam da je lepa i zgodna devojka. Rekao sam da neću te igrice, da ga pravi ljubomornim. Par puta su se sreli pogledi - rekao je Škatarić.

- Ja kad vidim, siguran sam. Dok ne vidim, ja u to ne verujem - rekao je Bebica.

Ispovest Anđele Đuričić i odnosu sa Zvezdanom Slavnićem privukla je veliku pažnju, pa je i sinoć više govorila o tome.

- Njegovo ponašanje je bilo mnogo gore, nego unutra. Nije fizički nasrtao na mene. To je bilo psihičko zlostavljanje, bilo je svakodnevno. Sve što smo radili, bilo je fejk. Htela sam sebi da dokažem da je vredelo, to su poslednji trzaji moje nade. Zapravo, to je bio raspad sistema i blam. Nije mi se nikad desilo da me neko čeka ispred stana, da mi ne da da izađem, da mi ubacuje nešto u kola - kazala je Anđela.

Nakon emisije došlo je do novog sukoba između Teodora i Bebice, a po svemu sudeći njegova sumnja je sve veća, a poverenje sve manje.

Autor: A. Nikolić