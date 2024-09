Prijateljstvo na tankom ledu zbog njega?! Slađa Poršelina otkrila da se letos dopisivala sa Matejom, evo da li je Aneli znala za to (VIDEO)

Da li će zaratiti zbog njega?!

Slađa Lazić Poršelina ove noći će se useliti u Belu kuću, a sada je kod voditeljke Ane Radulović progovorila o Aneli Ahmić i njenom odnosu sa Matejom Matijevićem, te je tom prilikom priznala da su se ona i Mateja dopisivali letos.

- Jedva čekam da pogledate premijerno mene i Jocu na Zlatiboru, pokidali smo. Ja nikada nisam krila šta volim da radim - rekla je Slađa.

- Ove godine se posebno svako brinuo za tvoje nekretnine, šta se tu dešava? - upitala je Ana.

- Stalno su ljudi imali problem sa mnom da ja nisam neko ko ima nekretnine. Moji svi apartmani su prodati, što dođe u moje ruke ja pozlatim. Jedva čekam da sledeće sezone Joca Novinar dođe i sledeće godine kod mene. Ja nisam samo lepa i atraktivna starleta, već ulažem i u svoje sutra - rekla je Slađa,

- Jako mi deluješ srećno, jel postoji neki razlog za osmeh? - upitala je Ana.

- Uplovila sam u vezu nedavno, ali moj partner nije bio za to da ja uđem u rijaliti. Tako da sam ja taj odnos završila i ulazim kao slobodna - rekla je Slađa.

- Slađo da li si od njega dobila skupoceni automobil? - upitala je Ana.

- Od mog obožavatelja, dobila sam ozbiljnu mašinu - rekla je Slađa.

- Slađo od kad je Aneli ušla u rijaliti samo se vrte priče oko nje. Kako komentarišeš to što? - upitala je aa Ana.

- Uroš Stanić je mnogo posesivan, mali Uki to ne razume, ali Bože moj pričaću sa njim, pa će on to razumeti. Što se tiče Aneli vidi se da joj Mateja dopada i da mu prija njegova energija, ali on nije njen tip muškarca i to moram da kažem. Ja sam se sa Matejom dopisivala, prijateljski smo se dopisivali leti. Nismo se dopisivali mnogo, ali znamo se. Mateja je sladak, ali svo to vreme koje Aneli trenutno sa njim provodi, smatram da je to mlaka voda. Mislim da je Aneli jako dosadno bez mene, ali ja ću kao njen prijatelj uvek biti tu - rekla je Slađa.

- Sigurno onda zna Aneli da ste se ti i Mateja dopisivali? - upitala je Ana.

- Pa znala je, ali ja i Mateja ništa nismo imali niti smo trebali. On je jedan u nizu od muškaraca sa kojima se ja dopisujem. Ne mislim da će Aneli i Mateja imati bilo šta. Kada god kreneš da se družiš s nekim oni te povezuju, ako treba kumovaću im - rekla je Slađa.

Autor: N.P.