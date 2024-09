Očajni Gastoz moli za čaj: Nenad daje sve od sebe da zavede Anđelu, ona ga oduvala (VIDEO)

Anđela ne popušta!

U toku su 'Nominacije' voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu koji je pokušao da zavede Anđelu Đuričić, ali ga je ona oduvala.

- Ja znam iz proverenih razloga da je Anđela Đuričić ušla u rijaliti jer je čula da ja ulazim. Uhodi me, ne znam šta da radim sa njom. Nemamo neki odnos, izbegavam je kao što sam i rekao i želim joj da me izbegava do kraja - rekao je Gastoz, pa progovorio o Mateji.

- Ovog gospodina šaljem u izolaciju. Šalim se ja ne znam kakav problem ova devojka ima sa mnom, ja bih je pozvao sutra na čaj - rekao je Gastoz.

- Sad ću sa svima da idem da pijem kafu, kako da ne. Nemam vremena sad - rekla je Anđela.

- Šta ti je bre devojko? - upitao je Gastoz.

- Ne pijemo čaj nikad. Ne znam o čemu priča čovek, nemam vremena da pijem, stvarno je bezveze ne znam o čemu se radi - rekla je Anđela.

- Definicija našeg odnosa je da očajavam. Mateja je divan momak, stvarno ga poštujem i ne želim da ovako divno čeljade (Anđela) spava u izolaciji - rekao je Gastoz.

- Anđela je devojka koja mene mnogo nervira, ona uči napolju kako da se ponaša u rijalitiju. Ona govori i radi ono što misli da treba i da će narod da podrži, ono što je ona bila u Zadruzi 6. Videćemo šta će biti na kraju, pokazala je veliku proračunost od početka ove sezone. To je to, ona vrlo dobro kontroliše šta radi - rekao je Bebica,

- Mateja je baš dobar tip i njega gotivim, naravno da ću njega ostaviti - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.