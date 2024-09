Oči u oči: Mimas i Anđela u brutalnom sukobu, Milana otkrila kako je došla do saznanja da se Đuričićeva bavi prostitucijom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Milani Šarac Mimas kako bi iznela nominaciju.

- Mateja je jedan fin i kulturan, jedan od retkih s kojima se družim spolja, imala sam priliku da budem na svadbi kod njegove sestre. Sve devojke generalno mu prilaze i hoće da se druže s njim, imam lepo mišljenje o tebi...Što se tiče Anđele Đuričić, ona i ja smo se u petoj sezoni slagale, poslednji dan smo se posvađale. Sada kada smo ušle, krenule smo normalno da komuniciramo, dok ona nije htela da me ponizi ovde, rekla mi je iz čista mira, tj. pitala me je da li hoću da delim flajere posle rijalitija, iznenadila me je. Možda nisam trebala da iznosim stvari o njoj, ali ne dozvoljavam više da me neko ponizi. Ja znam da je ona rekla ovde da je vežbala u "Zadruzi 5" nekoj osobi, da je vežbala ustajanje i govor - rekla je Mima.

- Ne, ja sam palila ovde sat svako jutro da ustajem ranije, a oni su pričali da sam ja kod kuće ustajala ranije - rekla je Anđela.

- Delovala si ceo rijaliti da si isprogramirana i da sve radiš kako treba da bude. Mislim da kada se zaljubila da je pokazala pravu sebe u šestoj sezoni. Bila je opuštena i radila je neke stvari koje nisu prikladne za televiziju. Razočarana sam u nju, nemam neko specijalno mišljenje o njoj - rekla je Mima.

- Ne tražim da se svađa sa mnom, složiću se s ovim da sam ti bacila opasku bez razloga, nisam imala nameru da te uvredim. Ti si mene lažno izvređala za šestu sezonu - rekla je Anđela.

- Ja sam pričala sve što sam videla svojim očima. Videla sam tvoje slike sa bananama...Ja sam pričala kakva si ti bila. Ja sam pročitala na njenom "ask.fm" za najstariji zanat - rekla je Mima.

- Moj fejsbuk je deaktiviran pre 300 godina kad sam bila dete, ja to nemam - rekla je Anđela.

- Ja sam videla pitanje tamo: "Anđela, je l' se baviš prostitucijom", onda ide odgovor: "To je moja stvar"...Ona pokušava sada da se izvuče iz situacije, prvo da nije imala...Mislim da se folira, ušla je da se opere od šestice, dobro se izveštila za rijaliti da bude kao u petici. Anđela i ja posle one svađe ne možemo da budemo dobre, poslaću Anđelu, ostaviću Mateju - rekla je Mima.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić