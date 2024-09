Ona je borac: Milica Dugalić dala vetar u leđa Anđeli, pa se prisetila dobrih trenutaka provedenih sa Matejom (VIDEO)

Dala joj vetar u leđa!

U toku su 'Nominacije' voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luletu Bahanaliji koji je ostavio Mateju Matijevića.

- Sa Anđelom nisam mnogo ni pričao, tako da ne mogu ništa ni da kažem o njoj. Vidim da je fina, kulturna, čista, pedantna tako da toliko mogu da kažem o njoj. Čuo sam šta je uradila, ali ne bih ja da joj sudim o tome. Mateju znam, on je dečko iz fine porodice, družimo se tako da ostavljam njega - rekao je Lule Bahanalija.

- Ja nikada ne mogu da zabroavim da sam i ja bila mlada i da sam tutnjala trista na sat. Ono što je meni bilo interesantno je što sam bila među Odabranima. Anđela je prošla težak put, ali vratila si se sebi i to je najvažnije. Danas sam se osećala lepo na rođendanu. Anđela svaka ti čast jer si se vratila sebi i to je završetak i početak svega - rekla je Milica Dugalić, pa se osvrnula na Mateju:

- Mateja ima nešto što je trajna vrednost, a to je gluma i on će uspeti u tome jer je posvećen sebi i svom cilju. On ima odlično vaspitanje jer je rastao u zdravoj i dobroj porodici. Niko od društva nije mogao da utiče na njega. To što je on perfidan je samo njegova pozitivač. Replike su ovde jeftine i ispravne, Mateja zrači jednom dobrom energijom i želim da tako ostane . Anđelu šaljem jer znam da je borac i da može da se izbori - rekla je Milica.

Autor: N.P.