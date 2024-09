Otkrila i da li je Terza Sofijin tip dečka!

Danima svi bruje o flertu između Borislava Terzića Terze i njegovim tajnim signalima upućenim cimerki iz Bele kuće, lepoj Sofiji Janićijević. Zbog Terzinih postupaka u Eliti 8, njegova trudna izabranica, bivša učesnica Elite Milica Veličković odlučila je da stavi tačku na njihov odnos.

Sada se povodom cele situacije oglasila Sofijina majka Brankica.

- Okej je Sofija unutra, srećna sam što se prikazuje takva kakva jeste. Vaspitana je i normalna. To su gluposti za Terzu i nju, nema tu ništa. Neće nikako biti od toga ništa, poznajem je, nije njen tip uopšte - kaže Brankica za Pink.rs, a Miličin stav da Terzu ostavi iako čekaju dete smatra ljubomorom.

- Njen problem, mi ne vidimo to tako, to je ljubomora. Što ga je pustila? Sofija njemu ne daje povoda. Neće doći do ničega tu nikako. Ne želim da razmišljam o tome. Nema nikoga unutra ko bi joj odgovarao. Ona je ušla unutra da se igra. Bože sačuvaj da nađe tamo dečka i muža - poručuje Sofijina majka za naš portal, a onda se direktno obratili trudnoj Milici.

- Neka se Milica ne plaši Sofije, nema šanse da ima sa njim bilo šta. Nije njen tip, ona je vernik, ona je vaspitana, nama to nije po Bogu da rušimo nešto nekome - rekla je Brankica.

