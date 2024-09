Držim na toplo-hladno, nekako bežim: Aneli priznala da se plaši veze sa Matejom, pa otkrila da li misli na Janjuša! (VIDEO)

Otvorila dušu!

Sledeća sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bila je Aneli Ahmić.

- Šta se dešava sa Matejom - pitao je Darko.

- Prija mi, prija mi njegova energija i simpatičan mi je. Volim da se družim s njim, najviše mi on zaokupira misli. Videćemo šta će se dešavati - rekla je Aneli.

- Uvek je tu neko bockanje, da li ti imaš utisak da on pušta tebe da razmisliš - rekao je Darko.

- Pitao me je više puta šta ti želiš, on čeka da preuzmem inicijativu. Pitao je da pređem dole u sobi, bliže njemu. Ja to držim na toplo-hladno, nekako bežim - rekla je Ahmićeva.

- Zbog čega - pitao je Darko.

- Ne znam, ne taktiziram, ali plašim se. Ja sam malo i starija od njega, pa razmišljam i kako bi to izgledalo. Ne bih volela da on ima probleme, šta će mu njegovi reći. Ako se zbližimo, zaljubili bi se jedno u drugo, pa idu problemi. Strah me je svega toga, znaš šta sam prošla. Previše ljubavi, pa se na kraju svašta desilo. Kad sam bila napolju, nisam davala pristup - kazala je Aneli.

- Je l' misliš na Janjuša - pitao je Tanasijević.

- Podseća me prostor na njega, prvih par dana ovde mi je bilo katastrofa. Bilo bi bolesno da ne razmišljam o njemu, moja ljubav je bila ogromna - rekla je Aneli.

- Da li primećuješ neku dozu animoziteta od Anđele Đuričić - upitao je Darko.

- Kad su bili podignuti, videla sam da nema ništa između njih. Sad nisam sigurna, još ću to ispitati. Bila je bliža sa mnom pre te žurke, pozvala me je na kafu par puta. Sad prođe pored mene, ni ćao mi ne kaže - odgovorila je Aneli.

- Uroš kaže da si ga odbacila, stalno plače - kazao je Darko.

- Zavolela sam ga i napolju smo se družili, ali preteruje sad. Odmah se uhvati za neke bitne, na primer za Anđelu. Rekao mi je da bi voleo da budem sa Gastozom ili Karićem. On samo gleda korist, ali ja ću biti tu za njega - rekla je Ahmićeva.

- Kome tera inat, Mateji ili tebi - pitao je Tanasijević.

- To me isto nervira, smeta mi to i onda se udaljim od Mateje. Zato držim tu neku distancu - kazala je Aneli.

- Kakav ti je Gastoz? Da li je tu bilo nečega - pitao je Darko.

- Znamo se od ranije, nije bilo ništa tu. Nije on moj tip, nikad ne bih bila s njim - kazala je Ahmićeva.

- Šta se dešava između Kačavende i Pirata - upitao je Tanasijević.

- Ima tu nešto, malopre sam ga pitala za to. Rekao je da se čudno oseća, videla sam tu nešto. Ako se to nastavi, moglo bi da bude nešto - rekla je Aneli.

- Slađa je ušla sa malo drugačijim stavom - konstatovao je Darko.

- Da, malo nabrijana. Biće ona sa Nikolom, ja sam to rekla i pre nego što je ušla - rekla je Aneli.

- Šta kažeš za Jelenu i Ivana - upitao je Tanasijević.

- Ona ne može da prihvati neke stvari, a Ivan i dalje pati za njom. Danas joj je pevao neke pesme, sad teraju inat jedno drugom. Pomiriće se oni - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković