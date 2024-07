Otvorila dušu!

Ekipa portala Pink.rs nalazi se u Šimanovcima, gde će se danas snimiti emisija "Amidži šou" sa superfinalistima megalomanskog projekta TV Pink, "Elite".

Moguće je vrlo lako jer se desilo šta se desilo, da nije bilo bi drugačije. Ja sam abortirala, nemam emociju, nije da sam skroz ravnodušna, ali to nije ljubav da bih ja njega zagrlila i poljubila. Ne volim njegov sarkazam, sve mi se vraća, on je takav bio ceo naš odnos. On voli da gleda u žene, da li je on gledao u mene kao u Aneli ili kao u zgodnu ženu, on to sam zna. Mene više ne zanima da li ima emocija prema meni. Ne znam kako ću reagovati ako mi pošalje poruku usred noći, mislim da neću odgovarati, jer se sve to desilo - rekla je Aneli i otkrila da li se čula s bratom, ali i da li je Sita ljuta na nju.

- Nisam razgovarala s bratom, nismo imali priliku. Sita je moja kraljica i ona se ne može naljutiti. Otišla je da bude s decom, moja majka je zadovoljna što nisam s Janjušem, moji se meni nikad nisu petljali u veze. Ja biram - poručila je Ahmićeva.

Autor: M.K.