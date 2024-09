To su fore i fazoni: Milena uverena da ju je Rajačić pikirao! Žestoko oplela po njegovom fizičkom izgledu: Ima noge ko pecaljke! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bila je Milena Kačavenda, koja je otkrila na kakvoj je relaciji sa Urošem Rajačićem.

- Milena, primećujem da cvetaš i sijaš. Šta se dešava kod tebe? Šta se dešava sa Rajačićem? - kazao je Darko.

- Ništa. Malo se on igra, a ja pratim. On dečko stvarno nije normalan. Znam za priču koju je napolju pričao. On želi da mi se nakači. Ponaša se kao da mu se dopadam dve godine, a ne od juče. To su fore i fazoni. On ide na tu kartu da sam mu gotivna i da mi se dopada - kazala je Milena.

- Zbog čega misliš tako? - upitao je Darko.

- U subotu smo ušli ovde, u utorak se odmah zaljubio. Je l' misli da sam toliko naivna? Nije mi baš najjasnije. Ništa od toga nije logično, jasno mi je da se on zaigrao. Ne bih ja sakupljala otpatke Jelene Marinković. Ne dopadaju mi se osobe koje svi mogu da imaju - kazala je Milena.

- Kako komentarišeš to što je Ivan rekao da je bio intiman sa Jelenom pre ulaska? Ko je tu više pljunuo na sebe? - upitao je Darko.

- Ona. Za njega je jasno da bi se pomirio sa njom. Ona je ta koja je je pričala jedno, a uradila drugo - kazala je Milena.

- Marko i Jelena? Kako ti deluju? - upitao je Darko.

- Ona je kanta. Ne bi me čudilo da imaju nešto. On je dečko kromanjonac. Mislim da mu je jako stalo do toga da ostane. Bio mi je simpatičan, sad je previše napadan - istakla je Milena.

Autor: S.Z.