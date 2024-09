Rešena da rodi: Miljana se svim silama suprostavila svojoj majci, evo kada je začeta trudnoća sa Zolom! (VIDEO)

Prelepe vesti!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' i 'Izbor potrčka' sa Milanom Miloševićem.

- Miljana Kulić je saznala da je u drugom stanju, imate sve dokaze, ona kaže da je to sa Zolom i ona želi da zadrži bebu. Miljana je imala već četiri trudnoće sa Zolom i svaki put je abortirala, ovaj put je odlučila da zadrži. Njena majka je oštro protiv toga jer misli da mu je to karta za ulazak, Zola sve to prihvata. Miljana, kako si? Koliko je breme na tvojim leđima sada?

- Meni je samo žao što ti nisi radio test, ja sam dobro. Ja sam rešila da uzmem život u svoje ruke, Željko je poželeo da dobije brata ili sestru, svake moje kiretaže me je blam i nikada nisam sama odlučivala s vom životu već moja majka. Ja rađam dete za sebe i da bi Željko imao brata i sestru -rekla je Miljana.

- Možda će Marija da uđe šta misliš kako će reagovati?

- Ona me je uvek držala na udici i mislila da nisam sazrela mada sam ja uvek i mlađu sestru čuvala i uvek su mi govorili da sam starmala, tako da želim da dokažem da sam sposobna za ljubav. Volela bih da bude devojčica i da Željko dobije sestru, mislim da će se Zola promeniti i shvatiti da mora da se uozbilji -rekla je Miljana.

- Miljana kad je začeto dete, svi se pitaju da li je Ivan ili Zola otac deteta?

- Svi misle da je Ivan otac jer smo provodili vreme zajedno ali meni to nikada nije padalo na pamet jer sam sedela u ćošku i odvojena od njega. Par puta je ulazio u sobu i video da sam pričala sa Zolom, to pomirenje se desilo pred moj ulazak u sezonu, mi smo se dogovorili da se nađemo u Beogradu, bili smo zajedno 10ak dana pred rijaliti i tad se to sve desilo -rekla je Miljana.

- Iznajmili ste restoran u Kaluđerici? -pitao je Milan.

- Tako je, tu smo bili par dana, zvao me je i nedostajao mi je jako tako da smo namerno pravili dete . On je meni rekao da želi to i da je vreme da ovekovečimo svoju ljubav. Ja sam uvek volela istog momka i zaista je vreme za tako nešto -rekla je Miljana.

Autor: Nemanja Šolaja