ASADOV OZLOGLAŠENI ZATVOR HERMETIČKI ZATVOREN: Pod zemljom 40.000 ljudi?! Pobunjenici pokušavaju svim silama da ga otvore (VIDEO)

Svet tokom dana obilaze vesti i snimci iz ozloglašenog zatvora Sednaja kod Damaska, iz kojeg su pobunjenici uspeli navodno da oslobode na hiljade zatvorenika, od kojih su mnogi i politički zatvorenici iz ere vladavine Bašara al-Asada, ali ima i onih koji su s pravom tamo završili - kriminalci i ubice.

Pobunjenici očajnički sada pokušavaju da otvore ostatak zatvora koji se nalazi pod zemljom i koji kao da je hermetički zatvoren i zacementiran.

Prvobitno se smatralo da u zatvoru ima oko 20.000 pritvorenika, a ispostavilo se da je broj dvostruko veći, prema navodima izvora bliskih pobunjenicima. Pod zemljom je navodno 40.000 zatvorenika, a možda i više, ako je verovati podacima koje pobunjenici plasiraju na društvenim mrežama.

Kompleks navodno sadrži veliki podzemni objekat na više nivoa, a čuvari lojalni Asadu su ih blokirali sigurnosnim mehanizmima pre nego što su pobegli, zaključavši na hiljade ljudi unutra.

Kako prenose pobunjenički izvori, zatvorenici su već dva dana bez hrane i vode.

Na društvenim mrežama se javljaju hitni pozivi stražarima da se prijave revolucionarnim vlastima i da im pomognu oko otvaranja zatvora pod zemljom, a zauzvrat će dobiti pomilovanje. Kako dodaju, pojedini nivoi zatvora nisu ni dosegnuti.

Timovi pobunjenika za kopanje napreduju, rušeći deo zida na utvrđenom podzemnom delu zatvora. Sirijske revolucionarne snage pokušavaju da dešifruju strukturu zatvora Sednaja gledajući mape kako bi spasile zatvorenike.

Posle oslobađanja više hiljada ljudi sa gornjih spratova zatvora, počele su da kruže potresne priče o ljudima koji su tamo proveli više decenija.

Tako se nakon 40 godina od nestanka, Libanac Klod Hana Liša al-Kuri iz grada Deir al-Ahmar pojavio u sirijskoj bolnici nakon što je pušten iz zatvora Sednaja.

Al-Kuri je bio vojnik libanske vojske sedamdesetih godina, a na svetlost dana je izašao sa tragovima mučenja na licu.

#Syria: mind-blowing figures circulating about Saydnayah prison in #Damascus.

The complex was believed to have up to 20K detainees, but the Red building itself (photo) is said to have way more than double.

Some levels still haven't been reached. https://t.co/0rK4uHmLct pic.twitter.com/ahWbtSBq4y