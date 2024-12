OBEŠEN NEĆAK BAŠARA AL-ASADA?! Presudili mu javno na trgu u Latakiji!

Na jednom sirijskom Vocap nalogu, navodno kruži uznemirujući snimak na kojem se vidi trenutak kako pobunjenici i besna masa vešaju nećaka Bašara al-Asada, bivšeg predsednika Sirije.

Okupljena besna grupa ljudi obesila je, navodno, Sulejmana al-Asada na glavnom trgu u gradu Latakija.



Treba napomenuti da ova informacija nije zvanično potvrđena!

Podsećanja radi, nećak sirijskog predsednika Bašara al-Asada ubio je visokopozicioniranog komandanta sirijskog ratnog vazduhoplovstva, navodno, zbog preticanja u vožnji, pisao je 2015. godine britanski Gardijan.

Naime, šef vazduhoplovstva Hasan al-Šeik se "drznuo da pretekne Sulejman al-Asada na jednoj prometnoj ulici u gradu Latakiji".

A graphic video of Soluiman Al Assad, Bashar’s cousin, being hanged in a public square in Latakia is circulating on Syrian WhatsApp.