Pre bih poželela da me nema nego da abortiram: Miljana priznala da želi da rodi dete, Marija je ne može sprečiti ni po cenu života (VIDEO)

Ovo je njena konačna odluka!

Miljana Kulić porazgovara je sa voditeljem Milanom Miloševićem, te je priznala da po cenu svog života želi da rodi dete i uživa u ljubavi sa Zolom. Miljana je priznala da majka neće moći da je spreči u nameri da rodi dete.

- Miljana šta očekuješ od susreta sa tvojom majkom Marijom Kulić? - upitao je Milan.

- Mnogo se toga plašim, plašim se da ona ne utiče na lekare i da priča kako treba da budem na lekovima i slično. Ona je videla koliko sam ja nesrećna dok nisam sa Zolom, a koliko sam srećna kada sam sa njim - rekla je Miljana.

- Ivane da li je pila Onzapin? - upitao je Milan.

- Ona kod mene nije pila nijedan lek - rekao je Ivan.

- Apsolutno nisam to pila, pila sam jedino lek Lunata za spavanje. Ja sam predosetila da sam trudna, rekla sam Ani Spasojevć i rekla sam Lepom Mići da će mu biti žao što me napada. Ja koja toliko volim rijaliti, obožavam nominacije, ali meni nominacije padaju teško. Vidim da nisam nešto dobro. Ja sam bila non stop gladna, mali Peja. Pre sam povraćala, ali sam - rekla je Miljana.

- Miljana ti kad si trudna cela nacija je na nogama - rekao je Milan.

- Pa šta ću Milane. Ja Zolu volim, uvek sa njim ostanem trudna - rekla je Miljana.

- Ajde sad se obrati u kameru svojoj majci Mariji - rekao je Milan.

- Želim svoj život da uzmem u svoje ruke, ona je sva tri puta rekla ne, ne, ne. To je trebalo da se desi davno, ona mi nije davala da se porodim. Želim da joj kažem da me pusti na miru, Bog je želeo ovako. Ovog puta neću odustati, ako bude muško zvaće se Veljko, a žensko Milica po Velikoj šefici - rekla je Miljana.

- Šta će se desiti kad se sretneš sa majkom? - upitao je Milan.

- Pa ništa, plašim se i ne bih volela da uđe ovde dok ne dođem do 12. nedelje. Žrtvovaću se da ne viđam Željka da se ne bih susrela sa njom. Želim da komentarišem ovde ljude, da uživam. Možda je normalno da mi se prve nedelje spava, ali ne želim da me iko remeti. Meni je Velika šefica spasila život, želim da kod lekara idem sa obezbeđenjem da ne bih imala nikakav kontat sa njom i dok ne doguram do 12 nedelje da bi bilo kasno za abortus. Ja ne želim da abortiram i neću. Ja to želim i smatram da mogu sama da odlučujem o svojim željama. Najsrećnija ću biti sa Zolom kao što i jesam. U ljubavi i ratu je sve dozvoljeno. Mi smo malo pravili šou, ja tog čoveka volim najviše na svetu. Pre bih poželela da me nema nego da abortiram- rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.