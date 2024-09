Lažuljo, razvlače te oženjeni! Alibaba urnisao Slađu Lazić: U glavi ti je promaja, Stanija je za sve vas MAMA!

Alibaba ovoga puta nije štedeo reči na račun Slađe Poršeline.

Tokom sinoćnjeg "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem" potpuno je raskrinkana Slađa Lazić Poršelina iz Užica kada je obelodanjeno da automobil, za koji se ona hvalila da je poklon od tzv. tajkuna, zapravo auto oca Dače Virijevića, aktuelnog učesnika "Elite", te se šuškalo da je Slađin Tajkun zapravo on.

Naime, otac Dače Virijevića, Srđan, oglasio se za naš portal, te je otkrio da oni nisu ni u kakvoj šemi ili emotivnoj vezi, a o čemu je još pričao, pogledajte u linku ispod:

Sada, za portal Pink.rs oglasio se Alibaba, te je bez dlake na jeziku opleo po Poršelini.

- Blam veka! Druže, šta je ovo? Da likuša iznamljuje apartman na dan i dovede oca u jakni da glumi da je njen stan i ponela neke knjige, a nema dva razreda škole ono promaja u glavi, i onda na sve to ide da moli lika da joj da auto da se snima za Pink i da laže narod da je auto njen, kaže: "Gledajte narode, ovo je moj auto od mog tajkuna?" (smeh) Poršelina k*rtolina! I takve se trte da budu starlete i još nekom morališe? Stanija je za njih sve MAMA! Ima svoje luksuzne stanove od Rume do Majamija, svoja luksuzna auta, još to i ne prikazuje kao što se ove ubiše sa fuš stvarima, tuđim autima i apartmanima na dan. J**ote koje vreme došlo, ovo sve laž. Pa više cenim onaj Zec kad kažu prodavao na pijaci pa ušao u Elitu nego ove fuš sp**muše, još idu da morališu. Ide jedna K**tolina da morališe maloj Anđeli, a vamo sa oženjenim i fudbaleri je razvlače na dan. Koja lažulja - bilo je sve što je Alibaba poručio za Pink.rs.

