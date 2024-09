Marija bi morala i to dete da gaji: Ivana Šašić otkrila kako gleda na to što Miljana čeka dete sa Zolom! Ubeđena u jednu Čolićevu nameru

Današnja gošća RedAkcije je pevačica Ivana Šašić.

Voditelji Zele, Joca Novinar i Sanja Arsić ugostili su bivšu zadrugarku i pevačicu Ivanu Šašić koja je komentarisala to što Miljana Kulić koja čeka dete sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Ja nisam iznenađena da Zola ima devojku. On se dečko pronalazi, ne bi on bio sa Miljanom nikada, to svi znamo. - rekla je Ivana.

- Da me neko ne shvati pogrešno, ja nisam prijatelj Mariji Kulić, ali je razumem. Ona je odgajila Željka, ona je meni rekla samo da je zdrava, da bi Željka izvela na pravi put. Ona bi morala i ovo dete da gaji, jer to Miljana i Zola ne rade.

Ivana je potom otkrila da sumnja da je Zola napravio Miljani dete iz inata:

- On je bio diskvalifikovan te je hteo da joj se osveti, ali ja sada iskreno mislim da će Miljana namreno zadržati ovo dete, da bi radila protiv Zole - rekla je Ivana.

Autor: N.Brajović