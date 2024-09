Potvrdila si da si kanta, ološ i šljam: Kačavenda optužila Jelenu da pravi žrtvu od sebe! (VIDEO)

Prozrela njenu igru!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Lepi Mića dobio je reč.

- Oni su jedan divni bračni par, zajedno sa Bekom. Mislio sam da je to nešto najlepše na svetu. On kaže da nije imao s*ks sa tom devojkom, ona kaže da je imao. Jedno od ta dva je istina, a nigde dokaza ni za šta. Ivan je Jelenu navukao da dođe kod njega u stan - rekao je Mića.

- Takođe, čujemo najstrašnije uvrede od Ivana, ali i obostrane. Kako kome odgovara, to je istina.

- Ona pravo da sve priča, ali bila je svedok nekih dešavanja. Vređa mi inteligenciju - rekao je Ivan.

- Jelena sebe demantuje za sve, udajom za Ivana. Meni su oni vrlo sumnjivi, potpuno su isti. Ono što je specifično je da ona pokušava da napravi žrtvom, a ona to nije. Podržavala je njegove uvrede, vidimo da je vrlo borbena, kad bilo ko od nas izlaže. Ona će kao da sedi i ćuti, ko će ćutati na to. On nikad nije demantovao da bi se pomirio, on mi je jasan, ali nije mi jasna ona. Oboje lažu i mažu. Potvrdila si da si kanta, ološ i šljam - rekla je Kačavenda.

- On je rekao da je pravio nekoj ženi dete za 15 dana, pa rekao da meni nije hteo. On je, mučenik, samog sebe demantovao za tu impotenciju. Tako mi je gadan - dodala je Jelena.

- Je l' može da j*be ili ne? Pokaži papir - odbrusila je Kačavenda.

Autor: Iva Stanković