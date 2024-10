Skinula im masku: Matea iznela šokantne detalje o Mimas i Gruji, tvrdi da je sve njihov dogovor! (VIDEO)

Prozrela ih!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici večeras biraju između Milane Šarac Mimas i Nikole Grujića Gruje. Sledeća na redu da nominuje je Milica Dugalić.

- Mima se umešala u nečiji brak, rasturila ga je. Gruja je krivac što se to rasturilo zbog strasti. Dokazao je u alkoholnom stanju da ona u njemu budi s*ksualnu želju, a ne emocije. Njoj je najvažnije da se našminka i da se obuče. On je opčinjen njome, to ga je poremetilo i zaboravio je osnovne vrednosti. Ne poštuje sebe, ponizio se i potonuo u blato. Poslaću Mimas, sačuvaću Gruju - rekla je Milica.

- Meni je ovo najgluplja moguća situacija. Zgotivio sam ih, ali oni su najgluplji ljudi koje sam sreo u životu. Gruja me razočarao zbog onog klipa. Podsetio me na nekog čiku koji pijan na autobuskoj stanici spopada žene. Njihov odnos me podseća na par iz jedne serije. Poslažu Mimu, ostaviću Gruju - rekao je Dačo.

- Nisu dovoljno ispali žrtve, ispali su prevaranti. Ona je prevarila dečka kao dobar dan. Ne znam šta da kažem za Gruju, jer je bio dobar prema meni. Samo me je razočarao malo, a Mima je pokazala da nema empatije prema njemu. Poslaću Mimu, sačuvaću Gruju - rekla je Sofi Tikačenko.

- Mene sramota da ga komentarišem, velika greška što sam ga pustila u krevet. Mislim da Mima ne zaslužuje da bude sa ovom psihopatom i nasilnikom. Ostaviću ovu lepoticu, njega šaljem - rekla je Kristina Buđevac.

- Pozadina tih svirki je taj Onlifens. Mislim da su njih dvoje zajedno pevali po stanovima, tako sam čula. Lutkice, nemoj i tebi da kažem putuj, Igumane. Kad bi skinula te obrve , kosu i d*pe, šta bi ostalo od tebe? Mima i Gruja će se pomiriti, ovo je sve dogovor. Šaljem Mimas, sačuvaću Gruju - rekla je Matea.

Autor: Iva Stanković