Haos se nastavlja!

Naredno pitanje bilo je za Marka Zeca.

- Marko, u kojim situacijama te gleda Miona - glasilo je pitanje.

- Ša sedne malo napred, a ona se vrati i gleda me, sada ne znam da li je to slučajno ili šta već - rekao je Marko.

- Nalazim se u jako teškoj situaciji...Šta će on? Blam me je. On je dobar momak, ali se zavozao i zaigrao. Imam mali transfer blama - rekao je Ša.

- Šta da kažem? Kao gledam ovo, ono, mislim daj molim te. Primetim i ja kada gledaju u mene i kada pilje u mene, smešno je i ne zanima me molim te - rekla je Miona.

- Poznajemo mi jedno drugo tako da mi uvek nagovesti - rekao je Aleksić.

- Ponašanje i postupke smo videli, bio je vrlo simpatičan prvih dana, kačenje za rijaliti igrače, sukob Marinkovića on se unosi Ivanu u lice - rekla je Kačavenda.

- Šta kaže trandža - rekao je Marko.

- Ovo brdo slanine koje se kreće na dve noge, mravojed jedan, nijedna devojka ga nije navela da bi nešto uzela od njega za idealnog frajera - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić