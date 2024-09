Nije ih štedeo: Mića saterao Ivana i Jelenu u ćošak činjenicama, suočio ih s onim što su pričali (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sledeće pitanje Milan Milošević pročitao je Ivanu Marinkoviću.

- Ivane, kako te nije sramota da pričaš o Jeleninim abortusima, a tako si je veličao prošle godine - glasilo je pitanje.

- Nije bilo lepo to što sam rekao, ali je počela da radi ono što su radili moji dušmani, počela je da priča o mojoj ćerki i Željku i odnosu sa Miljanom, pogotovo za Lenu, a zna šta smo prošli zajedno - rekao je Ivan.

- Zamisli ti koji je ovo bolesnik...Ja sam u šoku, čovek je bolestan. Sad je rekao da mu je žao što je to rekao, a na kraju je rekao da je dolazilo to do njega. Nikada neće da te prođe muka, ne želim da budem s tobom jer si odron, gad i ljudski odron. Tužiću te, iako si me molio da te ne tužim - rekla je Jelena.

- Nije potrebno da to Ivan govori, to je jako ružno. Ima on milion uvreda da kažu jedno drugom, izgrešili su oboje. Njih dvoje ne mogu jedno bez drugo, svađaće se danima i noćima, biće tu žešćih još uvreda jer ni Ivan ni Jelena nemaju dovoljno argumenata da opravdaju svoje postupke i dela. Vi napadima pokušavate da odbranite sebe od tih stvari. Ovde je Jelena napravila prevaru u braku. Ulazak tvoj u njegov stan gde si rekla da nećeš prići i njegova priča da će zvati policiju. On je pogazio svoju reč i ti isto i sada se napadate. Izvređao si malu Stefani verujući njoj. Jelena kada je demantovala svoju priču sa Urošem, ona se isto ponašala kao sada. Sve vaše loše stvari koje ste uradili demantujete sa vašim brakom. Ivan ulazi u šestu sezonu i drži te kao sveticu, podiže je na pijadestal kao da je boginja. A kada si ti to uradila, on priča o polomljenom krevetu u vašem stanu, kao da si to sa nekim polomila - rekao je Mića.

- Laže, nikada nije sumnjao u mene u životu. Je l' se sećaš kako je pravio frke kada mu nisu stigle cigarete kako sam ga varala - rekla je Jelena.

- Čak i posle rijalitija i ovo što se dešava ovde, normalno da vraćam film i da počinjem trezvenije da razmišljam - rekao je Ivan.

- Ja se sa Sonijem pratim na instagramu i pre ulaska, videla sam sve na instagramu...Ja se ne ljubim na silu, kada se budem ljubila biće pravo, a možda baš sada hoću - rekla je Jelena.

- Ja bih je poljubio, ali ima neko uličarsko ponašanje - rekao je Zec.

- Ovaj ovde je mene, kao i većinu devojaka, zapratio pre rijalitija. Šalje mi ovaj degenerik poruku, ja kažem ko je ovaj sad, kaže jedan moj prijatelj bio je u rijalitiju kratko, puno muca, on mi piše: "Hajde da pravimo neku priču". Ja vidim da je retardiran odmah - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić