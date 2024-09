Nisam je prepoznao: Gruja otkrio da je ostavio Mimu, jer je postala potpuno druga osoba u rijalitiju! (VIDEO)

Sve se brzo promenilo!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Nikoli Grujiću Gruji.

- Zašto si ostavio Mimu i završio sa Kristinom u krevetu - pročitao je Milan.

- Nisam je prepoznao otkad smo ušli, bila je druga osoba. Još se desilo i to što se desilo, šokiran sam. Znam kako je bilo napolju. Hteo sam jutros razgovor sa Kristinom, ali ona nije htela. Legao sam u drugi krevet, ali nisam mogao da se poljubim. Češkali smo se, ali ne po intimnim delovima. Mimi sam rekao da je Uroš jedina osoba u kući s kojom ne treba da ulazi u komunikaciju - rekao je Gruja.

- Verovatno mu se neka druga svidela, možda Mrvica. Rekla mi je da je primetila da je stalno gleda i da je tražio da ga masira. Rekao mi je da želi sam da plovi rijalti i da sam ja bahata, bezobrazna. Svideo mi se Uroš čim sam ga videla - rekla je Mimas.

- Viktore, šta si video u krevetu kod Kristine i Gruje - pitao je Milan.

- Ništa preterano, samo sam video da su spavali zajedno - odgovorio je Viktor.

- Smatram da je Gruja to zaslužio. Zvao me je juče u krevet, došla sam prijateljski. Rekao je da ga izmasiram i jedam, ali dala sam mu savet da ne pravi Mimu ljubomornom. Pitao me je da legnem u krevet, ali odbila sam. Rekla sam Kristini ti si budala, ako odeš - rekla je Jordanka Denčić Džordi.

- Rekla si mi nešto drugo, mi nismo imali ništa - dobacila je Kristina Buđevac.

- Kristina i ja nismo ništa imali - potvrdio je Gruja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković