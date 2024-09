Kajem se što sam se pomirio: Uroš brutalno isprozivao Aneli, pa vinuo prijateljstvo sa Anđelom u nebesa! (VIDEO)

Ima novu najbolju drugaricu!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Slađi Lazić Poršelini i Nilkoli Škatariću Naji.

- Da li ste u vezi - pročitao je Milan.

- Nismo, ali bićemo, tek smo se smuvali. Prija mi, na putu sam da se zaljubim. Otkinula sam na njega - odgovorila je Slađa.

- Nama je ovako top, nismo u vezi, družimo se - rekao je Škatarić.

- Anđela, da li se Gruja loži na tebe, pa te Mima zato kanali - pročitao je Milan.

- Ne, nema to veze s tim. Nikad mi nije udeljivao ni komplimente - odgovorila je Anđela.

- Pitanje za Uroša. Ko te je najviše očarao i razočarao - pročitao je Milan.

- Aneli me je najviše razočarala, ispala je loš prijatelj i osoba. Oprostio sam jok svašta i kajem se što sam se pomirio. Sram da te bude, odvratna si. Anđela me je očarala, družimo se i jako je kulturna prema meni. Tu je za mene i ne ponižava me - rekao je Stanić.

- Bila sam svedok situacije, kad te je majka molila da ne pričaš neke stvari. Hoćeš da pričam kako te otac tuče - rekla je Aneli.

Autor: Iva Stanković