Žestoko suočavanje: Gruja odbrusio Rajačiću da je čovek bez kodeksa, on svu krivicu prebacuje na Mimu! (VIDEO)

Oči u oči!

Nikola Grujić Gruja prišao je Urošu Rajačiću kako bi rasčistio sve sa njim zbog njegovog sinoćnjeg poljupca sa Mimom Šarac. On ga je odmah napao nazvavši ga čovekom bez kodeksa, dok se Uroš branio svaljivajuči krivicu na Mimu.

- Ja ne verujem šta gledam, to nije ista osoba sa kojom sam bio 3 godine. Ja od kako ste se poljubili boli me uvo koliko ćete biti zajedno, kod mene nazad nema, jedan poljubac sa drugim muškarcem i to mi se na oči ljubi sa drugim. Rekao sam joj da mi ne treba da gubim honorare -rekao je Gruja.

- Ona se ili toliko zaljubila ili je boli ku*ac, mi svi treba da obavimo razgovor -rekao je Rajačić.

- Ti uopšte nemaš kodekse kao muškarac da ne otimaš devojke od drugih, ti svima radiš iza leđa. Tako si isto i Ivanu uradio -rekao je Gruja.

- Nisi u pravu brate, to nije sve tako kako pričaš. To se sve u sekundi desilo, meni je ovo isto sve bolesno što se desilo -rekao je Rajačić.

- Ti nisi ispao čovek, kodeks nula ali opet ona je kriva, da nije htela ne bi ništa bilo. Znači do nje je, ti si njen izbor tako da pičite dalje. Ja o njoj neću pričati ružno, jedino ako me bude prva podbadala. Meni je ovo sve stanje šoka kao da sanjam sve to -rekao je Gruja.

Autor: Nemanja Šolaja