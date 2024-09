Ne može da se opravda roditeljima, pa laže: Gera žestoko opleo po Jeleni, ubeđen da je njena adresa za probleme Rajačić (VIDEO)

Podržao kuma!

Danima iza nas veliku buru u javnosti diglo je saznanje da su Jelena Ilić i Ivan Marinković bili intimni pre ulaska u rijaliti . Naime sada se njihov kum Gera oglasio za Pink.rs koji je bio vidno potrešen zbog Jeleninog ponašanja, pa je i opleo po njoj.

Kako komentarišete njihovo ponašanje u rijalitiju?

- On je obećao meni da se neće napadati, da će se pomoći ako treba. Ona je drugo veče krenula u napad i otvara njemu nervni prostor. On je rekao tada da neće da ćuti i tako je došlo do toga.

Da li su oni bili intimni?

- Jesu, Ivan ne laže. Ona laže zato što ne može da se opravda roditeljima za stvari koje je govorila. Nije htela da se zna, a napada ga drugo veče.

Da li mislite da je bila intimna sa njim zarad mirnog odnosa u rijalitiju?

- Ne, nego se zadesilo jer nije htela da ide kući. To što ona lupa da nisu bili intimni to je čista glupost. Pa koji par bi živeo zajedno a da ne bude intiman dve godine. Ja ne mogu da živim sa ženom dva meseca, a da je ne poljubim ili ne zagrlim.

Marko Đedović otkrio je da Jelena i Ivan imaju dogovor da uzmu novac i posle da žive zajedno.

- Ne da žive zajedno. Ona je došla kod njega i prespavala, da li su imali se*sualni kontakt ja to nisam video, ali kad meni kum kaže onda je to tako. Rekao sam mu da ne tuguje, ali njoj je Uroš davao lažnu nadu i njega je trebala da izgrebe.

Zbog čega ona konstantno napada Ivana?

- To više nije normalno, ona je prva krenula u napad i sad ne može da trpi uvrede. Mislim ne znam šta bih rekao.

Šta je još Gera rekao, pogledajte u intervju ispod.

Autor: N.P.