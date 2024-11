Ne brine se za njega: Gera stao uz Ivana, otkrio šta mu zamera, pa opleo po Jeleni (VIDEO)

U toku je emisija Izbacivanje. Večeras se za opstanak u Eliti bore Marko Zec, Ivan Marinković i Aneli Ahmić.

Voditeljka Dušica Jakovljević u svom studiju je ugostila Geru, kuma Ivana Marinkovića.

On je na samom početku emisije otkrio da je ubeđen da će Ivan ostati u Eliti.

- On ima armiju fanova, ne brinem se ja za njega. Moram da kažem da njega ljudi udaraju na alkohol, a on se rešio toga. Priznao je da je to problem i rešio se toga, a oni ga za to prozivaju, to nije lepo. - rekao je Gera pa je dodao:

- Ja sam mu zamerio što je pokušavao da ocrni bivše žene, a da ne pominjemo da je Jelena ponovo u odnosu sa Rajačićem, to je strašno što je ona uradila.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.