Rajačić besan kao ris: Miljana žestko udarila na njega, pa Gruji sasula surovu istinu u lice! (VIDEO)

Haos u emisiji Gledanje snimaka

Miljana Kulić u emisiji "Gledanje snimaka" urnisala je Uroša Rajačića, Milanu Šarac i Nikolu Grujića.

- Ja sam ovde najbliža sa Ivanom... On je sve isto pričao Ivani. Rekao je da je od 1 do 10 zaljubljenu nju osam. Mene je ubedio u emocije posle Ivani - govorila je Miljana.

- Kakve emocije posle 2 dana? Rekao sam da mi se sviđa - vikao je Rajačić.

- On je nju samo iskoristio, klasičan folirant. On ide od jedne do druge, pa će tako mesec dana da vozi priču sa Mimom. Meni je rečeno da Gruja nije viđao decu dve godine i da dinar nije dao - dodala je Kulićeva.

- On to nikad nije rekao - rekao je Rajačić.

- Svaki mesec je alimentacija plaćana na vreme i dato je preko sve što treba - poručio je Gruja.

- Meni njega uopšte nije žao kad je ostavio ženu. Uroš sve radi da bude priči, kao i prošle sezone. On mlati jer je to udarna tema - nastavila je Kulićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić