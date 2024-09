Pokazala potpunu dominaciju: Slađi popustile kočnice, pa zaurlala iz petnih žila na Mimas, ona ne može da se odbrani! (VIDEO)

Uništila je!

U toku je prvo izdanje emisije ''Gledanje snimaka'', a voditeljka je Ivana Šopić. Naredni klip prikazao je razgovor Nikole Škatarića Naje i Uroša Rajačića o Slađi Lazić Poršelini.

- Beži bre klošarčino prljava, j*baću ti mater svaki dan. Prolazio je sa Keneški i rekao je da idu da pričaju. Rekla sam mu molim te, nemij da imaš s*ks na mojoj posteljini. On kaže boli me k*rac za Naju i tebe, posle sam provalila da su ipak imali s*ks. Keneški je to i rekla. Nećeš j*bati u mojoj izolaciji. Ne mogu da verujem da je Najo super sa mnom i sluša to sve - rekla je Slađa.

- Ako budem u vezi, braniću je, a ako budemo, braniću je. Imao sam neku devojku u Podgorici, rekao sam Slađi da mi za sad dovoljan ovaj odnos. Nisam hteo da se mešam u njihov sukob, ali počeću, jer se Uroš i meni umešao - rekao je Škatarić.

- Rekao je da neće da je prihvati za devojku - ubacila se Mimas.

- Zašto ne želiš da ozvaničiš vezu - pitala je Šopićeva.

- Imao sam dugo devojku iz Podgorice i prevario sam je sa Slađom - odgovorio je Najo.

- Vi izgledate kao da ste u vezi - dodala je Anđela.

- Devojka s kojom sam bio je Mimina najbolja drugarica, znam da je Mimas imala grupni s*ks - rekao je Nikola.

- Mene ne zanim da me brani muško, stojim iza sebe. Deset dana ti je najbolji drug, a sad si stao na stranu svoje devojke - rekla je Poršelina

- Ti si kao ušla zauzeta, imaš dečka fudbalera, ovde si kao k*rva - rekla je Mimas.

- J*be se sa ovim u ponedeljak, pa se u sredu j*be sa Urošem. Ti si bila sa oženjenim čovekom, klošarko, blam - odbrusila je Blinda.

- Ti si imala trojicu, bila si sa nečijim ocem. Niko neće da te prihvati za devojku, zato što si k*rva i sponzoruša - rekla je Milana.

Autor: Iva Stanković