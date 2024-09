Ljubavni trougao dosegao vrhunac: Keneški, Rajačić i Mimas u verbalnom okršaju oko Ivanine potencijalne trudnoće! (VIDEO)

Zakuvalo se!

U toku je prvo izdanje emisije ''Gledanje snimaka'', a voditeljka je Ivana Šopić. Naredni snimak prikazao je Ivanu Keneški, koja je otkrila Nikoli Grujiću Gruji šta joj je rekao Uroš Rajačić.

- Još jednom ću da ponovim, kad smo imali drugi s*ksualni odnos, ona je krenula da trpa to u sebe. Mima je videla da je uzimala tablete sa kapije. Rekao sam joj ako si to radila stvarno, popij. Ona kaže i da sam to uradila, ne mogu da zatrudnim - rekao je Rajačić.

- Imali smo s*ks drugi put u spavaćoj sobi, on je mene ubeđivao da sam to radila sebi. Lupila sam mu šamar i rekla sam mu da li si ti toliko bolestan, da misliš da to radim sebi. Uzela sam da popijem tabletu, ali sve me podsetilo na abortus i nisam mogla. Tako ne mogu da se prave deca. Mene je sramota ovoga - rekla je Keneški.

- Ložio si dete, kao zajedno do prvog mesta, j*bem li ti mamu folirantsku - ubacila se Slađa.

- Sam sam za sve kriv - rekao je Uroš.

- Žao mi je devojka koja je bila u vezi jedan dan i koja je gurala sebi sp*rmu - rekla je Mimas.

- Pokopaj se, ljubavnice - odbrusila je Ivana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković