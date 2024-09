Osećam se odvratno: Slađa priznala da je očajna jer je iskorišćena poput krpe, otkrila da je zaljubljena u Škatarića! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Slađana Lazić Poršelina istakla je da joj je jako teško jer je Nikola Škatarić rešio da stavi tačku na odnos sa njom.

- Ocećam se odvratno, ne znam kako da ti objasnim - rekla je Slađa.

- Kako sad to? Mislim da vas dvoje niste to gledali kao ozbiljan odnos - kazao je Gruja.

- Da, ali moraš da shvatiš da je meni jako lepo pored njega. Oboje smo se nekako borili s tim da prijamo jedno drugom. On je taj koji ima nekog napolju. Ostavio me je i njegova odluka je da nemamo više ništa. Mene je to jako povredilo. Nisam ispala loša - istakla je Slađa.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.