Zajedno smo, ne zanima me Janjuš: Mateja odlučan da bude u vezi sa Aneli, ne zanima ga njena prošlost (VIDEO)

Zaljubio se!

Počela je emisija 'Pitanja novinara' voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Matejom Matijevićem koji je priznao da je u vezi sa Aneli Ahmić, a da ga Anelin odnos sa Janjušem ne zanima.

Mateja kakav je vaš odnos? - upitao je Darko.

- Pa mi smo sad u vezi, proteklih dana smo neke stvari namerno radili. Ovde je sve naopačke, tako da ćemo i mi prvo ući u vezu, a potom se upoznati - rekao je Mateja.

- Mateja da li je istina da namerno usporavaš vaš odnos? - upitao je Darko..

- Pa ja jesam pokušavao da to usporim ,ali eto sad smo zajedno i to je to - rekao je Mateja.

Mateja da li će ti Uroš biti sin? - upitao je Darko.

- Pa ne znam, on nekako to burno doživljava i to je raszlog što do sada nismo ozvaničili vezu - rekao je Mateja.

- Da li si svestan da da će Uroš biti tvoj sin iz drugog braka? - upitao je Darko.

- Ne znam šta sam dečku uradio bez da sam se približio Aneli. Mi idemo vizuelno jedno uz drugo, ta raliak od 8 godina se ne vidi. Janjuš i ja nismo prijatelji i to moram da napomenem. Sagledavši celu situaciju ja sam dao sebi za pravo da mi uđemo u odnos. Ukoliko on mene ne dira u spoljnom svetu onda mi imamo korektak ondos - rekao je Mateja.

-Da li si svestan da mnogi komentarišu da nisi stabilan uz Aneli? - upitao je Darko.

- Na svakom mogućem polju sam spreman da ispratim ženu koja je sa mnom, pogotovo Aneli - rekao je Mateja.

- Mnogi stavljaju Aneli na teret odnos sa Janjušem, kako gledaš na to? - upitao je Darko.

- Pa to drugi ljudi komentarišu, ali Aneli ne. To jeste razlog jer ova priča ide polako.Ja sam ovde slobodan i mogu da radim šta hoću - rekao je Mateja.

Autor: N.Panić