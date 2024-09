Poverila joj se da je sladak?! Peja otkrio da je Delićeva pričala zajedničkoj drugarici da joj se sviđa, ona demantovala sve! (VIDEO)

Ko priča istinu!?

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je sedmu silu kako bi postavili intrigantna pitanja ukućanima. Jovan Pejić otkrio je sve o navodima njegove drugarice koja je otkrila da je Teodora Delić rekla da je on sladak. Delićeva demantovala navode.

Joco, da li je istina da ti se Teodora Delić udvarala preko njene drugarice i šta misliš o njenom odnosu sa Bebicom? -pitao je Joca.

- Njihova ljubav je čista korist, ona je sa njim zbog rijalitija i to je to. Ona se preko neke drugarice raspitivala o meni i govorila je da sam joj sladak. On njoj prelazi preko svega zbog toga što ne može da nađe bolju. Ja ne mogu da kažem da sam video te poruke tako da ako moja drugarica laže onda lažem i ja -rekao je Peja.

- Ja to nikada nisam rekla i zaista ne može da se priča o tome. Ja nisam ni znala da dečko ulazi, meni je ta Olivera radila obrve i nisam imala pojma da dečko ulazi niti sam komentarisala o njemu. Apsolutno me ne interesuje,da sam rekla ja bih priznala sve to, ovo mi je smešna priča skroz -rekla je Teodora.

Da li je Olivera to tebi rekla uživo ili preko poruka? -pitao je Joca.

- Ona je meni samo rekla da je pričala kako sam joj sladak, ne znam kako je to tačno rekla. Ja nisam hteo da ulazim sa vama u kontakt uopšte ali sam to mora da kažem -rekao je Peja.

Autor: Nemanja Šolaja