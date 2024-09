Rat bivše mame i sina: Uroš urnisao Aneli zbog jorgan planine sa Matejom, novi tata ga ponizio kao niko (VIDEO)

Ori se Bela kuća!

Učesnici "Elite" u Beloj kući glasaju za osobu koja ih je najviše razočarala, a reč je dobilo Uroš Stanić koji je progovorio o odnosu Aneli Ahmić i Mateje Matijevića.

- Mene je razočaraao Ćomi, ne znam kako da reagujem. Kada želim da budem fina prema njemu, on bude bezobrazan - rekla je Barbi.

- Ima dosta njih koji su me razočarali. Moram da istaknem Ćomi Boja i Ivana - rekla je Branka.

- Mene je razočarao Peja, ali i Elvin. Ima itekako šta da kaže i šta da pokaže, a ćuti - rekla je Teodora Delić.

- Prva osoba je Aneli Ahmić, osoba sa kojom sam se družio prošle sezone, ja sam joj oprostio, a ona je mene ove sezone šutnuo. Koristila me za neke svoje lične interese, meni je degutantno i kliše da žena ima jorgan planinu. Razočarala si me i prodala, ljude si dobro izmanipulisala. Okrećeš ljude protiv mene - rekao je Uroš.

- Kad sam ja tebi dobacila? Nemoj ti da ulaziš u našu intimu - rekla je Aneli.

- Ti si mene zamenila sa Đoletom. Ja ne ponižavam devojku da ima se*s pre veze, vas dvoje ste blamovi - rekao je Uroš.

- Ajde pali mali - rekao je Mateja.

- Izuzmite me iz vaše veze jer me ne zanimate, imate odnos majke i sina. Terza je osoba koja me je razočarala, šokiran sam njegovim ponašanjem ovde i njegovim ophođenjem prema trudnici. Oni pevaju prva tema dok Milica kući gleda ovo - rekao je Uroš.

- Pozdrav za Comaru znaš sve - rekao je Terza.

- Treća osoba koja je mene razočarala je Jelena. Ja sam joj pružio podršku, a ona ode kući kod Ivana i bude intimna sa njim - rekao je Uroš.

Autor: N.P.