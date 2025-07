U utorak se potrudio da stavi pečat, TATA JE POBEDIO: Aneli progovorila o raskidu s Lukom, priznala da NEMA ŠANSE da se pomiri s njim (VIDEO)

Ori se Bela kuća!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević, podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Zbog kojih postupaka ti se Luka zgadio - pitao je Darko.

- To je bila poslednja situacija, sve ono sa metlom, pa kako je plesao i šta je radio sa ženama. Sve je krenulo kada je rekao da sam štrokulja, pa i na nedelju da se osvrnem...U nedelju sam rekla da nemam potrebu da mu priđem, pa me je popustilo. Mene čim muškarac malo kupi, nešto mi lepo uradi, ja popustim. Doneo mi je u pab picu! Te neke stvari kada izmišlja da mu psujem majku, pa nadodaje da sam mu nešto rekla, spreman je da laže. Videla sam šta je radio Sandri, udvarao joj se, pa joj govori: "sve sam izgubio zbog tebe" - rekla je Aneli.

- Ono je tebi udvaranje?! - pitala je Sandra.

- Da, udvarao ti se. Ja nisam videla to, videla sam da ti se udvarao. Dobio je ono što je hteo, tata je pobedio i to je to - rekla je Aneli.

- Kako to da Luka priča na radiju da se razočarao u tebe jer mu ti nisi prišla, a ti kada si mu prilazila, on je govorio da želi da bude sam - pitao je Darko.

- Naravno da me nije bilo briga, on laže i tu mi pada u očima. Ne može da laže nešto što se nije desilo. On je mene non stop odbijao i ponižavao. Bili smo u svađi, ali mi je bilo drago, pa sam mu donela tu tortu. Ne volim ja odmah da izađem za osobom, bojim se kako će da reaguje, da me ne odbije i da se ne osećam poniženo. U utorak se potrudio da stavi pečat na sve to, a kako vreme prolazi, sve mi je teže. Sada sam besna, razočarana i zbunjena, naravno da mi fali. Umesto da se hladim, on meni fali, jer ja njega volim - rekla je Aneli.

- On pet meseci flertuje sa Sandrom, daje tajne signale, ti pet meseci gledaš i ostaješ sa njim, šta ćeš sa njim - pitao je Darko.

- Uvek sam prelazila, labilna sam, nemam taj karakter i stav. To njegovo ponašanje je jače od emocije koju oseća prema meni, trudila sam se da mu budem na prvom mestu - rekla je Ahmićeva.

- Zbog čega misliš da je kasno da se boriš za vaš odnos - pitao je Darko.

- Nema popravke posle ovoga, ne mogu mu nikada verovati više. Sve ono što sam govorila poslednja dva meseca, da sam ga uhvatila da gleda u Sandru, on je govorio da sam bolesna. Od nominacija mojih, govorio je da mu je žao što je ostavio Sandru, takvu ženu, zbog mene. I sada, ova izolacija, ovo smejurenje i ovo. Više mu nikada ne mogu verovati - rekla je Aneli.

- Kada su pušteni klipovi, rekao je da ga je sramota klipova i ponašanja, a sada Aneli kada kaže da bi Luka trebalo da joj priđe dan kasnije, on kaže: "Ja da joj priđem?" - pitao je Darko.

- Da je on ovde sada i da priča, on bi rekao da je pogrešio, ali ne, on sada ovo govori - rekla je Aneli.

- Naravno da bih prišao, kleknuo bih i izvinio se i zamolio da mi oprosti kao čoveku - rekao je Luka.

- Evo, priča manipulator, piše mu na glavi da je manipulator - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić