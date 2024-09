Čega se pametan stidi, budala se ponosi: Bebica oštro prokomentarisao Poršelinu, pa Škatariću otkrio ko ga ogovara iza leđa! (VIDEO)

Šok!

Naredni koji je dobio reč od voditeljke Ivane Šopić bio je Stefan Karić, koji je dao svoj sud o nominovanim učesnicima Slađani Lazić Poršelini i Nikoli Škatariću.

- Nikola je jako dobar momak, ja sam ga posmatrao i mislim da nije kvarna osoba. Što se tiče Slađe, mi smo se malo dopisivali na Instagramu. Ona je neko ko je dobar čovek. Ostavljam Škatarića - kazao je Karić.

- Što se tiče Slađe, ne znam ni šta da kažem. Čega se pametan stidi, budala se ponosi. Ona je osoba koja daje sve za slavu. Napolju je jedna osoba, ozbiljnija, a ovde se krevelji na svaku drugu reč. Ona je izabrala kako će da se ponaša. Što se tiče Škatarića, on je mogao da me pravi debilo, ali nije. Priznao je da je flertovao sa Teodorom, a nije morao. Nije mi jasno to što se druži sa nekim ljudima, a ogovaraju ga svi iza leđa. Čuo sam da naplju ponižava devojke. Ostavljam Slađanu - kazao je Bebica.

- Što se tiče Slađe, ona je jedan pozitivan lik. Uvek me razvedri, puna je neke pozitivne energije. Jako mi se dopada ta pozitiva. Ono što mi se ne dopada kod nje je to što je dopustila da Škatarić bira da li će biti sa njom, ili ne. Što se tiče Škatarića, s njim sam imala mali problemčić, ali je to završeno. Lep je i ima potencijala da uspe. Ostavljam Slađu - kazala je Teodora.

- Što se tiče Škatarića, nas dvoje normalno komuniciramo. Dopada mi se jer nije dopustio da mu svako uđe u krevet. Pokazao je da je pravi muškarac, a ne uličar. Što se tiče Slađe, ona je moje otkriće. Ona je poput Gatoza, samo u ženskom obliku. Ne znam šta još da kažem. Mnogo priča, ali mi je interesantna. Mislim da ćemo se lepo družiti. Nominujem Škatarića - kazala je Sofija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.