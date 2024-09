Ona je Slađa Kardašijan: Mića održao govor o Poršelininom liku i delu, pa otkrio šta joj najviše zamera! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sandri Obradović kako bi nominovala između Slađane Lazić Poršeline i Nikole Škatarića.

- Oboje su mi jako dragi. Nominujem Škatarića, ostavljam Slađu - kazala je Sandra.

- Ovde smo predstavili ovu Slađu kao da je neka monahinja. Što se tiče Škatarića ne mislim da je fin i dobar momak. To što govoriš da imaš nekog napolju, to mi nije jasno. Ne možeš da budeš dobar sa svima. Izgleda da je ovde najveću muškarac među vama Uroš Stanić, kako to? Uroš ti je rekao da misli da si latentni gej, a moram da ti kažem da ovde 70% njih to misli - dodao je Mića, pa dodao:

- Slađo, ne znam šta da ti kažem više. Ti si devojka kod koje je sve lažno. Morala si da rentiraš kola, sat, stan...sve. Jedino što poštujem kada si ti u pitanju je to što si odana rijalitiju. Ona je Slađa Kardašijan. Nije više poltron Maje Marinković. Ono što je ipak njena greška je što je kupovala mir sa Majom. Kad vidi da ne sme da se svaša sa nekim, ona se smeška, inače kada vidi da sme da se breca, tada je*e majku svima. Ne voli da nosi gaćice, to je i sama priznala. Šaljem Slađu - kazao je Mića.

- O Nikoli nemam šta loše da kažem. Okej mi je on dečko. Za Slađu imam samo divne reči. Nominujem Škatarića - istakla je Matea.



Autor: S.Z.