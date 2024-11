Njegov sud su svi čekali: Mića izanalizirao odnose u Beloj kući, njegovom oštrom oku ništa ne može da promakne! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Naredni sagovornij Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza bio je Lepi Mića, koji je sao sud o dešavanjima u Beloj kući.

- Mićo, od čega ćeš početi? - upitao je Terza.

- Ana, ili Mika, pokazala je ko je i šta je. Da se ne lažemo, jako je ružno ono što sam juče juče čuo. To je za svaku osodu. Dalje, Aneli trči za Matejom. Moli za ljubav, to jeza osudu. Ona bira kako će da se ponaša. Mateja momak uživa, jer za njim trče, ne trči on za njima. Najo menja devojke, kad mu odgovara, neka to i radi. Što se tiče ostalih priča, videli smo sve juče kako se dešava. Što se tiče Ene, ako je ona imala momka, zbog čega je dala - kazao je Mića.

Autor: S.Z.