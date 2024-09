Jako me je razočarao: Vanja Živić šokirana Terzinim ponašanjem! Uverena da je do ušiju zaljubljen u Sofiju! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' gošća voditeljka Anastasije Buđić bila je Vanja Živić, koja je osudila flert Borislava Terzića Terze sa Sofijom Janićijević.

Kako ti deluje odnos Terze i Sofije?

- Jako me je razočarao. On je osoba od koje nisam očekivala ovako nešto, nije slutilo da će se ovo desiti. Nije on konkretno ništa uradio, ali mora da misli šta se dešava Milici dok gleda sve to. Mora da razmišlja mozgom, ''gornjom'' glavom. Postoje prioriteti u životu, toga se treba držati. Sofija mu se dopada. Još žurku, dve i biće tu belaja. On nikako da se osvesti. Zameram mu jako to. Ušao je u rijaliti da obezbedi Mikicu i dete sutra, a radi sve što ne treba.

