Osetio sam nešto jako: Terza priznao da se do ušiju zaljubio u Sofiju, pa otkrio da se plašio njenog distanciranja! (VIDEO)

Ona mu mnogo znači!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim rizičnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Darko je postavljao pitanja Borislavu Terziću Terzi.

- Rekao si da želiš ful tretman od Sofije, da li je realno da s njom imaš radni odnos - pitao je Darko.

- To sam samo tako rekao, ja njoj poklanjam ful pažnju, ona baš nije takva. Meni to nekad zasmeta kod nje, nekad pravim svoje filmove. Zaljubio sam se baš i osetio sam nešto jako, inače ne bih ovo ni uradio, ni ono sa Đorđem - rekao je Terza.

- Zar ne treba da ti imponuje što je gledaju drugi muškarci - pitao je Tanasijević.

- Imponuje mi, ali ne volim te jeftine rijaliti priče. Ja kad vidim svojim očima da ona flertuje, to je druga priča. Nije on jedini koji nju gleda, ja to posmatram sve i ne dozvoljavam nikakav pristup - kazao je Terza.

- Da li odnos sa Sofijom stvarno smatraš kataklizmom - upitao je Darko.

- Rekao sam to da bih video njenu reakciju, posle mi je bilo drago kad nam je spremila večeru i što smo ispeglali tu priču - odgovorio je Terza.

- Da li si razmišljao da će se Sofija udaljiti od tebe - pitao je Tanasijević.

- Da, mogla je da se distancira zbog mojih ishitrenih reakcija. Impulsivan sam, imam te burne reakcije - rekao je Bora.

Autor: Iva Stanković