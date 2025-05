Luka se direktno iz Elite obratio ocu Baji: Uputio mu jasnu poruku, ovo više neće smeti da radi! (VIDEO)

Bio je jasan!

Aneli Ahmić naterala je Luku Vujovića da se obrati svom ocu i poruči mu da ga Sandra Obradović ne zanima, što je on odmah i uradio. Kako li će njegov otac pogledati ovaj klip, ostaje nam da saznamo.

- Dragi Bajo, želim da ti se obratim i da znaš nešto. Ja imam emocije samo prema devojci koja sedi pored mene, a to je Aneli. Sandra me ne zanima u tri života. Nemoj više da se oglašavaš napolju i da remetiš našu vezu. Mene Sandra ne zanima i nikada neću biti s njom. Ona me ne zanima jer me je izdala, a iz najvećeg razloga jer nikada nisam emocije prema njoj i ušao sam u vezu s njom jer mi se bivša smuvala s drugim. Aneli ne moraš da voliš, ali poštuj moju odluku. Ti i ja smo uvek imali dobar odnos oko mojih devojaka i uvek si ih poštovao. Ne možeš da shvatiš koliko si povredio Aneli, a ja to znam. Ja prema Aneli imam emocije i ona je jedina devojka s kojom želim da budem. Voli te tvoj sin i nadam se da ćeš do jula poslati ključeve od stana u Barseloni i napisati za Aneli - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić