Luka se javno obratio Baji: Nakon svađe sa Aneli, uputio poruku ocu, stavio mu jasno do znanja šta NE SME da radi! (VIDEO)

Imao je jasnu poruku

U toku je debata, a Marko Đedović je dao reč Aneli Ahmić da iznese svoj stav o podržavanju roditelja ljubavne veze.

- U više odnosa nisam imala podršku porodice, a meni je to jako bitno. Moja porodica je uvek bila uz mene, mama je bila moja podrška i volela je tog partnera. Moja sestra se nikad nije mešala u moje privatne stvari. Imala sam problema sa bratom koji je nekad mene gledao da usmeri na neki pravi put, ali nije uspeo da me usmeri. Moja majak uvek stane na stranu mog momka, a mene nekako odruka. Mene Bajo jako unesrećuje. To utiče na našu vezu, a to sam već imala i živela sa tim. Čim roditelji mešaju prstne, vazda su meni nalazili nešto što je loše, a dobro je kod nekog drugog. To sam imala i sa Asminom. Protivili bi se što sam otišla tamo, što sam išla kod svoje majke tri puta godišnje, a nisam išla jednom kao druga snajka. Nisam imala prijatelje i porodicu, sama sam se porađala. Trežili su uvek dlaku u jajetu. Što se tiče poklona ajde da izbacimo to. On će iskoristiti sve da izbaci mene iz njegovog života. To će mi pokzati kakav je luka muškarac. Meni ne treba muškarac koji će se tako ponašati. Mislim da pruži priliku da me upozna, on bi promenio mišljenje. Nikad ne bih dozvolila da ne razgovara sa ocem ili majkom - rekla je Aneli,.

- Da li misliš dati je zamerio obraćanje na neki grublji način, poput: "Šta ako sam trudna" - pitao je Đedović.

- Može da zameri, ima pravo ali imam i ja - rekla je ANeli.

- Da li misliš da je veće poniženje što je Luka prihvatao poklone koje je Baja slao? - pitala je Anđela.

- Da, slažem se. On treba d apoštuje oca, ali treba da zna neki signal ili znak ocu da više ne treba da šalje - rekla je Aneli.

- Ona ne poznaje mog oca. On je uradio to jer je Biljana poslala parfem za Aneli, to je neko nadmetanje između njih. Rekao mi je da isključivo podržava moju bivšu suprugu i da ga ona jedino zanima dok ne dođe druga koja će da mu podari unuče. Ona je mnogo atraktivnija i sve, zna je ceo grad, naravno da je prihvatio. To sam hteo da kažem zbog ovih provokacija za Aneli. Aneli je sto poto prihvaćena od strane mog oca. Ako on kaže jednu ružnu reč za Aneli, ja ga ne poznajem. Možda podržava Sandru kao ličnost jer on smatra da je ona osoba za mene, kao što je Aneli za Biljanu. Moja supruga i ja nismo zajedno tri godine, a on je njoj dao ključeve od kuće da ide. Ona može da ide tamo sa svojim dečkom - rekao je Luka.

- On izgleda ozbiljno polaže račune ocu po pitanju partnerki - rekla je Jelena.

- Aneli u našem odbnosu nije pokazala najbolju verziju sebe, ali ja sam siguran da on podržava moju vezu sa Aneli. Da je moj otac nešto loše izjavio znali bih i ja i on - rekao je Luka.

- Svi su bili za moju i Janjuševu vezu dok sve nije krenulo niuzbrdo - rekla je Aneli.

- Ja bolje stojim od oca, ja njega izdržavam. Kupio sam stan gde živi moja majka. Imam da poručim ocu da bih mu najstrašniej zamerio da stignu pokloni gde stoji moje ime i ime druge devojke. Voleo bih da demantuje ljude koji misle da ne podržava moju vezu. - rekao je Luka.

- Svi su za mene samo Baja nije. Dobila sam poklone od svih osim od njega - rekla je Aneli.

- Nikad nije hteo da se oglasi nakon svih poklona, pa nakon mesec ili dva se javio Darku. Jasnu sam mu dao do znanja da treba da prekine. Ako ne podržava ovu vezu onda sam jako ljut na njega - rekao je Luka.

U video - prilogu detaljnije.

Autor: A.Anđić